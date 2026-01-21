U17女子日本代表候補29名が発表…7月のW杯に向けて第1次強化合宿を実施

日本バスケットボール協会（JBA）は1月21日、「FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた第1次強化合宿に参加する女子U17日本代表候補選手29名を発表した。

合宿は26日から28日にかけて実施。「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」の決勝を戦った大阪薫英女学院高校から細澤幸生、大槻佳子、今井優蕾、桜花学園高校から竹内みや、加地百花、小田陽夏子、玉木さくらが選出された。

学年別で見ると、高校2年が8名、高校1年が15名。髙橋実来や安井穂香（ともに四日市メリノール学院中学校）、木下咲弥（札幌市立東月寒中学校）など中学3年の6名もメンバー入りした。

なお、ワールドカップは7月11日から19日にかけてチェコで開催される。

■2025年度バスケットボール女子U17日本代表候補選手 第1次強化合宿メンバー表



倉林まのか（ガード／165センチ／17歳／埼玉栄高校2年）



伊藤千寛（フォワード／172センチ／17歳／四日市メリノール学院高校2年）



竹内みや（ガード／161センチ／16歳／桜花学園高校2年）



髙岡冬萌（フォワード／173センチ／16歳／千葉経済大学附属高校2年）



細澤幸生（フォワード／175センチ／16歳／大阪薫英女学院高校2年）



安藤玲（フォワード／180センチ／16歳／鳥取城北高校2年）



清水天翔（センター／181センチ／16歳／佼成学園女子高校2年）



権藤寧々（ガード／167センチ／16歳／聖カタリナ学園高校2年）



田原莉桜（ガード／167センチ／16歳／福井工業大学附属福井高校1年）



小林蘭（フォワード／174センチ／16歳／四日市メリノール学院高校1年）



渡邉瑠花（フォワード／176センチ／16歳／県立山形中央高校1年）



石綿文（センター／185センチ／16歳／京都精華学園高校1年）



吉竹遥乃（ガード／172センチ／16歳／倉敷翠松高校1年）



加地百花（フォワード／170センチ／16歳／桜花学園高校1年）



小田陽夏子（フォワード／174センチ／16歳／桜花学園高校1年）



齊藤芽愛（ガード／164センチ／16歳／昭和学院高校1年）



山下葵（センター／174センチ／16歳／県立佐賀北高校1年）



大槻佳子（ガード／163センチ／16歳／大阪薫英女学院高校1年）



狩野百香（ガード／158センチ／16歳／八王子学園八王子高校1年）



玉木さくら（ガード／169センチ／16歳／桜花学園高校1年）



山田莉心（フォワード／174センチ／16歳／昭和学院高校1年）



中澤希乃（フォワード／176センチ／16歳／昭和学院高校1年）



今井優蕾（センター／178センチ／15歳／大阪薫英女学院高校1年）



髙橋実来（ガード／172センチ／15歳／四日市メリノール学院中学校3年）



井川夏希（ガード／168センチ／15歳／朝霞市立朝霞第二中学校3年）



難波絵愛（ガード／170センチ／15歳／郡山市立郡山第三中学校3年）



藤野珠乃愛（ガード／160センチ／15歳／伊那市立伊那中学校3年）



木下咲弥（センター／178センチ／15歳／札幌市立東月寒中学校3年）



安井穂香（ガード／168センチ／15歳／四日市メリノール学院中学校3年）



※平均：171.2cm、15.8歳



※2026年1月19日時点