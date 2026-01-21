B2静岡がティム・シュナイダーとの契約を解除…ドイツ代表経験をもつ205センチのPF

1月21日、B2西地区のベルテックス静岡は、ティム・シュナイダーとの選手契約を双方合意のうえ解除することを発表した。

ドイツ出身で現在28歳のシュナイダーは、205センチ108キロのパワーフォワード。U16時代を含めキャリアの大半をドイツのアルバ・ベルリンで過ごし、ドイツ代表としてプレーした経歴を持つ。今シーズン開幕前に静岡に加入しBリーグデビュー。B2リーグ戦で30試合に出場し24試合でスターターを務め、1試合平均11.5得点8.0リバウンド1.4アシストをマークした。

今回の契約解除に際してシュナイダーは、クラブ公式サイトを通して次のようにコメントを寄せた。

「ベルテックスのファンの皆さんへ。心から、ここ数カ月間にわたって皆さんが示してくれた素晴らしい愛とサポートに感謝します。皆さんの前でプレーできたことは、本当に大きな名誉でした。この旅はとても特別なもので、私はこの経験を一生胸に刻んでいきます。

このクラブの一員として、そして皆さんとこれらの瞬間を分かち合えたことは、言葉では言い表せないほど大切な意味を持っています。一緒に作り上げたすべての思い出に、心から感謝しています。それらは永遠に私の中に生き続けます。ひとまずお別れとなりますが、皆さんのこれからの成功と幸せを心より願っています。そして、私たちの道はきっと近いうちにまた交わると、私は心から信じています。ありがとうございました。また会いましょう」

