スーパーツール <5990> [東証Ｓ] が1月21日大引け後(15:40)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の2億7100万円に減り、通期計画の4億8500万円に対する進捗率は55.9％にとどまり、5年平均の78.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.0倍の2億1400万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比26.9％減の5700万円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.4％→3.6％に悪化した。



株探ニュース

