ディスコ <6146> [東証Ｐ] が1月21日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の1264億円に伸びた。

併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が前期比2.0％増の1724億円を見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しを示した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.4％減の459億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は437円(前期は413円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％増の469億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の41.8％→43.3％に上昇した。



