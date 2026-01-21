リヴァプール愛あふれる「LFCTV」がU-NEXTで視聴可能に　フルマッチからオリジナルコンテンツが“24時間365日”追える

動画配信サービス「U-NEXT」は21日、リヴァプールFCが運営する専用チャンネル「LFCTV（リヴァプールFCTV）」をサッカーパック内にて配信開始した。リヴァプールの各試合だけでなく、オリジナルコンテンツも配信される。

■名門クラブの公式CHが楽しめる

リヴァプールFCは、世界最高峰イングランド・プレミアリーグで最多タイトルとなる20回の優勝歴を誇る名門クラブ。現在、男子では日本代表の遠藤航、女子では長野風花と清水梨紗がプレーしており、過去には南野拓実も在籍していた。

「LFCTV」は、“24時間365日”リヴァプールにフォーカスした専用チャンネルで、試合ダイジェスト、選手インタビュー、ドキュメンタリー、ゴール集、特集番組など、リヴァプールのあらゆるコンテンツを配信する。試合映像は、イングランド国内カップ戦のほか、UEFA大会やプレシーズンも含めて視聴可能となっている。（※ディレイ配信）

U-NEXTは2024年8月から、プレミアリーグの独占生配信を開始。スペインのラ・リーガ、オランダのエールディヴィジと合わせて、世界最高峰のリーグ戦をラインナップしている。

LFCTV / リヴァプールFC専用チャンネル

配信開始日：2026年1月21日より

配信形態：サッカーパックに加入することで視聴可能

サッカーパックとは？

「プレミアリーグ」「ラ・リーガ」「FAカップ」など、

世界最高峰のプレーをライブ配信や試合ハイライト映像で楽しめるパック。

2,600円／月