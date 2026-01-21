タレントの中川翔子が3月に中国・上海で行われるイベントに出演しないことが発表された。複数の台湾メディアが報じた。

中川のマネジャーのX（旧ツイッター）公式アカウントが19日に明かしたもので、3月18日に行われる「LUXE ASIA 2026」への出演が「不可抗力」により中止になったという。

台湾メディアの三立新聞網は「日本のアニメの女神の中国・上海での出演が突然中止、理由はまたしても『不可抗力』」と題する記事を掲載し、「この情報に、多くのファンが驚きと落胆の声を上げた」と説明した。

また、「高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言で日中関係が緊張状態になり、その後、文化やエンターテインメント分野の交流に影響が及んでいる」とし、「中川翔子のイベント中止が政治的要因と直接関係しているとの正式な発表はないものの、このような時期ということで一層の敏感さが加わっている」と伝えた。

同じく台湾メディアのFTNN新聞網の記事は「公式には詳細な説明はなされていないものの、最近の日中関係の緊張から政治と関係があるのではないかとの見方が出ている。実際、影響を受けた日本の芸能人は彼女だけではない」とし、昨年には歌手の浜崎あゆみの上海・マカオ公演が「不可抗力」により急きょ中止されたことを紹介した。（翻訳・編集/北田）