国際弁護士の清原博氏が、21日に放送されたTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演。無期懲役の判決が出た山上徹也被告（45）の今後について言及した。

2022年7月に奈良市で参院選の応援演説をしていた安倍晋三元首相を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上被告の裁判員裁判で、奈良地裁（田中伸一裁判長）は21日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

公判で被告は「私のしたことに間違いありません」と殺人罪の起訴内容を認めていた。検察側は「戦後史に前例をみない犯行」と無期懲役を求刑。弁護側は、被告は宗教が関わった虐待の被害者で「最も重くても懲役20年までにとどめるべきだ」と主張していた。

この裁判に関して清原弁護士は、今後の争点についても「銃刀法における『発射罪』」を挙げた。弁護側は、弾丸の直径が20ミリ未満だったことなどにより、被告が作製した手製銃は銃刀法上の「拳銃等」には該当しないとも訴えていたが、今回の裁判では拳銃に該当するという判断だった。

「ここは法律の判断」と話した清原弁護士は「検察側は不服はないと思いますが、山上被告側、特に弁護側がこの判決は重すぎるとして不服申し立てをするかもしれない。その中の弁護側の主張として、発射罪という銃刀法違反について、これは重い刑罰になるので、これを有罪にしたのはおかしいと。法律の解釈として間違っているとして、弁護側としては控訴したいかもしれない」と今後の予測をした。

「ただ山上被告本人がどう思っているか」と同弁護士は語る。同被告が裁判の結論を受け入れることも考えられる。その場合「弁護士が、法律の解釈として裁判所が間違っているかもしれない。やはり高裁で審議してもらおうと考えて、山上被告を説得するかもしれない」と、山上被告と弁護士と話し合いになる点を説明していた。