¡Ú ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º ¡ÛÎ¯¸ýÍ¤ÂÀÏ¯¡ÖÎ¾ÂÆùÎ¥¤ì¡×¤Ç41ºÐ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö³§ÍÍ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç²ø²æ¤·¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡×Á°¸þ¤¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡×¤ÎÎ¯¸ýÍ¤ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Î¯¸ý¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿»Ñ¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡££Ø¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ê°ìÇ¯¤ò¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁáÂ®Î¾ÂÆùÎ¥¤ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÎ¾Â¤ò¸«»ö¤ËÆùÎ¥¤ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÈËÜÌñ¤Ï¸«»ö¤ËËÜÌñ¤Î¾¡¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Î¯¸ý¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖËÜÌñ¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×£Ø¤Ë¡Ö³§ÍÍ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç²ø²æ¤·¤¿¤È»×¤¨¤ÐÁ´¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢Èó¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢Î¯¸ý¤µ¤ó¤¬à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÌñ¤ò¿Ê¤ó¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿á¤È¤µ¤¨»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¯¸ý¤µ¤ó¤Ï£Ø¤Ë¡Ö41ºÐ¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÌñ½ü¤±¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤ËÀë¸À¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¸üÄì¤ÇÂ¤¯¤Í¤Ã¤¿¡×¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥ºÍú¤±¤Ø¤ó¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
