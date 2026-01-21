賀来賢人＆榮倉奈々、夫婦ショットで柔らかな笑顔「オーラがすごい」「理想の2人」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】俳優の賀来賢人が1月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。妻で女優の榮倉奈々との夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳人気俳優「柔らかい表情が印象的」女優妻とのプラベショット
賀来は「Great encounter with ＠therealnobu」とつづり、人気シェフの松久信幸氏らとの写真を投稿。黒のトップスをまとい優しく微笑む賀来と、その隣で柔らかな表情を見せる榮倉との夫婦ショットを披露した。それぞれのInstagramアカウントをタグ付しており、リラックスした雰囲気の中で豪華な面々と時間をともにした様子を公開している。
この投稿には「なんてスタイリッシュな集まり」「理想の2人」「笑顔が素敵」「柔らかい表情が印象的」「すごい集まり」「オーラがすごい」といった声が上がっている。
2人は2014年に放送されたTBS系ドラマ「Nのために」での共演がきっかけで、2016年8月に結婚。2017年6月に第1子、2021年2月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
