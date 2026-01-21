誰もいないはずの寝室に設置していた見守りカメラから、立て続けに通知が届き…？暗闇の中、至近距離からじっとカメラを覗き込む“何か”の正体が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で107.5万再生を突破し、「カンガルー乗っかってるのかと思った笑」「目離したら後ろにいる系？」といった声があがりました。

【動画：見守りカメラの角度を『上』に向けていったら、猫が…「おもろすぎるｗｗ」「声出して笑った」まさかの光景】

お兄ちゃんになったノーベルくん

TikTokアカウント「@nobel.0315」に投稿されたのは、ロシアンブルーの「ノーベル」くんが見せた、思わず目を疑ってしまうような驚きの姿をとらえた動画です。

もうすぐ2歳になるノーベルくんは、昨年妹ちゃんが生まれ、お兄ちゃんになったのだそう。妹ちゃんがやってきてから1ヶ月半ほどは嫉妬からか、ママさんに近寄らなくなってしまった時期もあったといいます。しかし、妹ちゃんが起きている間は、お兄ちゃんの顔をして妹ちゃんを見守り、寝ている間は妹ちゃんのおもちゃで遊んでるという、可愛らしい一面も。

見守りカメラに写っていたのは…？

そんなノーベルくんが、ある日、まさかの姿を披露することに。その日、飼い主さんの元へ、寝室に設置している妹ちゃん用の見守りカメラの通知が立て続けに届いたそうです。そこで不思議に思い映像を確認してみると、カメラの前に何かが座っていたのだとか。

カメラの角度を少しずつ上に向けていくと、徐々にその正体が明らかに。そこにはなんと、暗闇の中でお行儀よくお座りをし、至近距離からカメラをじっと覗き込むノーベルくんの姿が。あまりにも近い距離だったため、そのお顔は魚眼レンズで写したかのように歪んで見えたといいます。

まるで別猫！

更に、白黒の映像でノーベルくんの筋肉のラインが強調され、普段の細身で気品あふれる姿からは想像できない迫力に。まるで別の生き物のように見えるその姿と、いつものノーベルくんとのギャップに、思わず笑ってしまいます。

ちょっぴり怖くて笑えるノーベルくんの姿に、動画は6万件を超える高評価を獲得。視聴者からは「だんだん見えてくるのラスボス感あってしんどい」「かわwwwいいwwwww」「猫かどうかも怪しいな」「想像以上にドアップw」「ずっと見てるwwwかわいい」「めっちゃみるやんw」「ちょっとずつ見えてくるのじわじわくる笑」「ちょっとずつ上向いて行く感じと猫が全く動かないのガチホラーで神」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@nobel.0315」では、お兄ちゃんになったノーベルくんが、妹ちゃんを前足でそっと突っぱねてみたり、近くで優しく見守ったりと、ほっこりする兄妹の姿をおさめた動画や写真が投稿されています。

