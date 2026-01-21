体調を崩してしまい、咳が出るようになった飼い主さん。そんな飼い主さんを心配そうに見守る猫ちゃん光景が、再生回数37万回を突破して話題となっています。そちらの投稿を見た人からは、「優しい良い子ですね」「返事してくれてるのかな？」とたくさんの温かいコメントが寄せられています。

【動画：体調を崩して『咳』をしていると、そばにいた愛猫が……心温まる『愛にあふれた光景』】

体調不良で咳が出る飼い主さん

ある日、Instagramアカウント『neco_little_inu_dan』に投稿されたのは、体調を崩してしまった飼い主さんを心配そうに見守る猫ちゃんの光景。この日、飼い主さんは体調不良に見舞われてしまい、咳が出るようになってしまったのだそう。

キジトラ猫のリトルちゃんは具合が悪そうな飼い主さんの姿を見て、近くで見守ってくれていたといいます。きっと、大好きな飼い主さんが辛そうにしていたため、心配だったのかもしれません。

飼い主さんの腕の中に自らすっぽりと収まったリトルちゃんは、腕を伸ばしてリラックスモード。そんなリトルちゃんの可愛い姿を見て、きっと飼い主さんも元気を分けてもらえたことでしょう。

飼い主さんの咳を聞いたリトルちゃんは…

そうしてリトルちゃんに看病をしてもらっていた飼い主さんですが、やはり体調はすぐには戻らなかったようで、ふいに咳がこみあげてきたとのこと。飼い主さんのゴホンという苦しそうな咳を聞いたリトルちゃんは、「大丈夫？」と飼い主さんを心配するようにお返事してくれたといいます。

咳の音に驚いて耳がペタンと倒れてしまいながらも、どこかに行くこともなく、飼い主さんにそっと寄り添ってくれるリトルちゃん。多くの猫ちゃんは音に敏感に反応して逃げてしまうものですが、飼い主さんのそばを離れようとしないその姿からは、いつも優しくて大好きな飼い主さんを励まそうとしている気持ちが伝わってきます。

飼い主さんとのおしゃべりが大好きなリトルちゃん

飼い主さんの咳に可愛らしいお返事をしてくれたリトルちゃん。リトルちゃんは、普段から飼い主さんのちょっとした動作にお返事をしてくれるのだとか。そんなお話好きな一面は飼い主さんとの会話にも現れていて、ある日には、瓶の中に入ったおやつをおねだりしたのだとか。

リトルちゃんが飼い主さんの方をじっと見つめて「ニャー」と鳴いたため、飼い主さんが「ごはん？」と尋ねてみたところ、リトルちゃんは近くにあったおやつの瓶に顔を擦り寄せて、おやつが欲しいことを教えてくれたといいます。

そんなお話上手なリトルちゃんがそばにいてくれたら、きっと元気が出ない日でも、いつの間にか笑顔になってしまうことでしょう。

飼い主さんの咳にお返事をするリトルちゃんの光景には、「きゃわいい♡」「寄り添ってくれるの嬉しいですね」「お大事にしてくださいね」と、たくさんの絶賛と飼い主さんへの労りのメッセージが寄せられることに。

Instagramアカウント『neco_little_inu_dan』では、そんな思いやりと優しさ溢れるリトルちゃんと飼い主さんの日々が綴られていますよ。

リトルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「neco_little_inu_dan」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。