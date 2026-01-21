テレビマンが熱視線！男性が中心だったバラエティ業界に″女性芸人″の時代到来

“女性芸人”の需要が上昇中

昨年度の『女芸人No.1決定戦 ＴＨＥ Ｗ 2025』（日本テレビ系）は、初めて審査員を務めた『霜降り明星』の粗品（33）が「レベルが低い」「つまらない」などと激辛批評を連発したことが話題となり、例年以上の注目を集めた。

「どうなることかと思いましたが、紺野ぶるま（39）や『エルフ』ら実績十分な３組が最終決戦に進み、芸歴20年の実力派『ニッチェ』が第９代女王に輝いた。最後は安心して見られましたね」（制作会社ディレクター）

今回は放送時間が30分短縮されたこともあって、ファイナリストの数が前回までの12組から８組と４組減となった。より厳選されたメンバーだったことも、レベルアップに貢献した。

「８組のうち５組が初めての決勝進出。キャリアが浅い芸人もいたので正直、見ていて辛い場面もありましたが、才能を感じさせるコンビもいた。女性芸人のレベルが底上げされている気はします。結成わずか３ヵ月の『ヤメピ』はまだまだ技量不足ですが、使い方次第ではテレビにハマるかなと思いました」（放送作家）

ファイナリストをコキ下ろしまくった粗品の存在もプラスに働いた。

「彼の毒舌には賛否ありましたけど、事前に決勝メンバーの情報をしっかりリサーチしていたのはさすが。特徴や、いい部分とダメな部分が視聴者にわかりやすく伝わったはずです。

唯一、粗品に反論した『エルフ』の荒川（29）は放送終了後にＨｕｌｕで配信された『審査フィードバック反省会』で″粗品さんには何か反論しようと思っていた″と明かしていました。バラエティがよくわかっていますし、貪欲。ただの″ギャル芸人″でないことを証明しました。今年はこれまで以上にテレビで引っ張りだこになるのではないか」（キー局プロデューサー）

ジェンダーギャップへの意識の高まりから、これまで男性が中心だったバラエティ業界が女性タレントを積極的に起用する流れができている。女性芸人の需要はますます高まると見られている。

「ヒコロヒー（36）はコメント力が群を抜いて高いので、テレビマンの評価が高い。俳優としても存在感があるから、どんどん、仕事の幅を広げていくでしょう。『ぱーてぃーちゃん』の信子（33）はギャルキャラで場を明るくしてくれるし、テロップになるような意外な角度からのコメントをたくさんしてくれるので重宝がられています。ピン仕事がさらに増えるでしょう。

ベテランでは、いとうあさこ（55）が流石の安定感。温かいコメントも、的確なツッコミもできるので令和の時代にマッチしています。あの世代では、ひとり勝ち状態ですね」（前出・制作会社ディレクター）

女性タレントの時代到来、といったところだが、前出の放送作家は一部の若手女性芸人に苦言を呈す。

「特に賞レースで目立ちますが、″女性がやるなら問題ない″と下ネタを披露する若手が少なくないんですよ。性別関係なく、下ネタに不快感を示す視聴者や観客が増えているので、安易に手を出さないほうがいい。逆に言えば、下ネタでうまく笑いを取れるセンスと腕があれば、重宝されます。諸刃の剣ですよ」

粗品を唸らせるレベルの若手が現れて欲しいものである。