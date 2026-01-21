Ê¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¡¡¶âÅáÈæÍåµÜ¤¬ÅÅµ¤²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÆ³Æþ¡¡¹áÀî
É½½ñ±¡¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥×¥ì¥È¥é¥Ã¥¯¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ê²ÏÂ¼ÅÅ´ï»º¶ÈÄó¶¡¡Ë
¡¡¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤Î¶âÅáÈæÍåµÜ¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¸½¾Ý¡×¤òËÉ¤°µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò4¤Ä¤Î»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1·î26Æü¤ÎÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼õÇÛÅÅÀßÈ÷¥áー¥«ー¤Î²ÏÂ¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤«¤é´óÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢É½½ñ±¡¡¢±ü½ñ±¡¡¢¹â¶¶Í³°ì´Û¡¢ÊõÊª´Û¤Î4»ÜÀß¤Ë·×66¸Ä¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¥×¥é¥°¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤È¥×¥é¥°¤Î´Ö¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¼¾µ¤¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈÊüÅÅ¡Ê¥·¥çー¥È¡Ë¤¬µ¯¤¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¸½¾Ý¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÏÂ¼ÅÅ´ï»º¶È¤Î¡Ö¥×¥ì¥È¥é¥Ã¥¯¥³¥ó¥»¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Èù¾®¤ÊÊüÅÅÅÅÎ®¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤ÈÅÅµ¤¤ò¼×ÃÇ¤·¥¢¥éー¥à¤ÇÃÎ¤é¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢2006Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢µþÅÔ¤Î·ú¿Î»û¤äÆàÎÉ¤ÎÌô»Õ»û¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê»ÜÀß¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶âÅáÈæÍåµÜ¤¬12¥«½êÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÏÂ¼ÅÅ´ï»º¶È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤âÎäÂ¢¸Ë¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Û¥³¥ê¤ä¼¾µ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ÏÅÅµ¤²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º¹¤·¤ÃÊü¤·¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£