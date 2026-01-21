スヌーピーたちがユニフォーム姿に！HIPSHOP「PEANUTS Series BASEBALL DESIGN」
アンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」は、2026年1月23日(金)より、スヌーピーをはじめとするPEANUTSのキャラクターたちをモチーフにした新コレクション『HIPSHOP PEANUTS Series “BASEBALL DESIGN”』を発売します。
日常を鮮やかに彩るアイテムを展開する同ブランドから、野球チームのユニフォームに着替えたキャラクターたちが登場。
大人サイズに加えキッズサイズも展開され、ファミリーや仲間同士で楽しめるラインナップです。
HIPSHOP「PEANUTS Series “BASEBALL DESIGN”」
発売日：2026年1月23日(金)
価格(大人用)：各2,800円(税込)
価格(子供用)：各2,500円(税込)
販売場所：HIPSHOP各店、HIPSHOP公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten ONLINE STORE
年齢性別問わず人気の“HIPSHOP PEANUTS Series”に、新たにベースボールモチーフのデザインが加わります。
野球のユニフォームを纏ったスヌーピーとPEANUTSの仲間たちが、お馴染みのフォーマットに落とし込まれています。
通常のシリーズとは対照的に、アースカラーベースのボディを採用しており、スポーティーな印象を与える仕上がりです。
全6種のラインナップとデザイン
デザインは全6種類を展開。
スヌーピーをはじめとするキャラクターたちが、それぞれのユニフォーム姿で描かれています。
アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。
機能性に優れているため、普段使いはもちろん、スポーツやフィットネス時のアクティブウェアとしても活用できます。
コレクションしたくなるパッケージ
パッケージも本コレクション仕様のデザインとなっています。
並べると「プレイボール！」という声が聞こえてきそうな、楽しげな仲間たちの様子が描かれています。
隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムとして、ギフトにも適しています。
親子で楽しめるサイズ展開
今回の新コレクションは、キッズサイズも全ラインナップで展開されます。
サイズ展開は以下の通りです。
【ADULTS SIZE (大人用)】
S (ウエスト68〜76cm)
M (ウエスト76〜84cm)
L (ウエスト84〜94cm)
LL (ウエスト94〜104cm)
【KIDS SIZE (子供用)】
110 (ウエスト49〜55cm)
130 (ウエスト53〜59cm)
性別を問わず着用できるシームレスタイプのため、ファミリーやチーム、仲間内でのお揃いコーディネートも可能です。
PEANUTSの世界観をより広く楽しめるシリーズとなっています。
かわいいPEANUTSの仲間たちと、毎日をもっとプレイフルに過ごせるアイテム。
お気に入りのキャラクターを選んで、隠れたオシャレを楽しめます。
HIPSHOP「PEANUTS Series “BASEBALL DESIGN”」の紹介でした。
