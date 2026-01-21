アンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」は、2026年1月23日(金)より、スヌーピーをはじめとするPEANUTSのキャラクターたちをモチーフにした新コレクション『HIPSHOP PEANUTS Series “BASEBALL DESIGN”』を発売します。

日常を鮮やかに彩るアイテムを展開する同ブランドから、野球チームのユニフォームに着替えたキャラクターたちが登場。

大人サイズに加えキッズサイズも展開され、ファミリーや仲間同士で楽しめるラインナップです。

HIPSHOP「PEANUTS Series “BASEBALL DESIGN”」

発売日：2026年1月23日(金)

価格(大人用)：各2,800円(税込)

価格(子供用)：各2,500円(税込)

販売場所：HIPSHOP各店、HIPSHOP公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten ONLINE STORE

年齢性別問わず人気の“HIPSHOP PEANUTS Series”に、新たにベースボールモチーフのデザインが加わります。

野球のユニフォームを纏ったスヌーピーとPEANUTSの仲間たちが、お馴染みのフォーマットに落とし込まれています。

通常のシリーズとは対照的に、アースカラーベースのボディを採用しており、スポーティーな印象を与える仕上がりです。

全6種のラインナップとデザイン

デザインは全6種類を展開。

スヌーピーをはじめとするキャラクターたちが、それぞれのユニフォーム姿で描かれています。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。

機能性に優れているため、普段使いはもちろん、スポーツやフィットネス時のアクティブウェアとしても活用できます。

コレクションしたくなるパッケージ

パッケージも本コレクション仕様のデザインとなっています。

並べると「プレイボール！」という声が聞こえてきそうな、楽しげな仲間たちの様子が描かれています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムとして、ギフトにも適しています。

親子で楽しめるサイズ展開

今回の新コレクションは、キッズサイズも全ラインナップで展開されます。

サイズ展開は以下の通りです。

【ADULTS SIZE (大人用)】

S (ウエスト68〜76cm)

M (ウエスト76〜84cm)

L (ウエスト84〜94cm)

LL (ウエスト94〜104cm)

【KIDS SIZE (子供用)】

110 (ウエスト49〜55cm)

130 (ウエスト53〜59cm)

性別を問わず着用できるシームレスタイプのため、ファミリーやチーム、仲間内でのお揃いコーディネートも可能です。

PEANUTSの世界観をより広く楽しめるシリーズとなっています。

かわいいPEANUTSの仲間たちと、毎日をもっとプレイフルに過ごせるアイテム。

お気に入りのキャラクターを選んで、隠れたオシャレを楽しめます。

HIPSHOP「PEANUTS Series “BASEBALL DESIGN”」の紹介でした。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post スヌーピーたちがユニフォーム姿に！HIPSHOP「PEANUTS Series BASEBALL DESIGN」 appeared first on Dtimes.