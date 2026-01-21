ブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲ Ｂ Ｘ／ＸＳ」新商品発表会が２１日、都内で開催され、国内男子ツアー４勝の堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）らが出席した。

冒頭、ブリヂストンスポーツ社の国久俊介・代表取締役社長が、昨年１２月２３日に死去した国内男子ツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）を追悼。同社製のボールを使用していた尾崎さんの写真がスクリーンに映し出され、「生前のご厚誼に心より感謝申し上げるとともに、ここに謹んでご冥福をお祈りいたします」としのんだ。

また、堀川は尾崎さんが最後にツアーに出場した２０１９年に数回、同組でプレーしていた。「ラウンド中にけっこう話したり、アプローチを教えてもらったこともある。一時代を築いた方の言葉は今でも覚えているし、それを思い出すこともある。残念ではあるけど、心の中で忘れずにやっていきたい」と追悼した。

尾崎さんから授かった言葉については「開幕戦でパッティングがとことんダメで、全然入らなかった時にわざわざラウンドが終わってからパッティンググリーンで教えてくれた。グリップの握り方やアドレスの手元の位置、セットアップなど事細かく教えてくれたのをすごく覚えてます」と回想した。