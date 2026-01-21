オリジナルチリミートソースが決め手！クア・アイナ「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」
ハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」に、オリジナルチリミートソースを使用したバーガー全3種が期間限定で登場！
「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」「チリハラペーニョバーガー」と共に、新作の「チリチキンバーガー」が販売されています☆
クア・アイナ「チリ厚切りチェダーチーズバーガー／チリハラペーニョバーガー／チリチキンバーガー」
販売期間：2026年1月21日（水）〜 4月21日（火）※終了時期は変更になる場合があります
※終日、ドリンク・フレンチフライ付きのお得なセットも用意されています
販売店舗：日本国内のクア・アイナ全店
クア・アイナに、ハワイ生まれの特製旨辛「オリジナルチリミートソース」を使用したバーガーが登場。
ハワイ生まれの特製旨辛「オリジナルチリミートソース」 は6種類の香辛料を絶妙にブレンドし、ひき肉のゴロゴロ感が楽しめるようにこだわり抜いて創り上げられています。
メニューには「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」と「チリハラペーニョバーガー」、新作「チリチキンバーガー」がラインナップ。
「オリジナルチリミートソース」を使用した、こだわりのバーガー3種を紹介していきます☆
チリ厚切りチェダーチーズバーガー
単品価格：1,680円(税込)
厚切りチェダーチーズの濃厚なコクがソースに相性抜群な「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」
素材から味付けまでこだわり抜いた、6種の香辛料の絶妙なバランスの「オリジナルチリミートソース」がアクセントになっています。
チリハラペーニョバーガー
単品価格：1,780円(税込)
「オリジナルチリミートソース」に酸味と辛さのバランスが良いハラペーニョ、すっきりとした爽やかな辛さのハバネロソースを組み合わせた「チリハラペーニョバーガー」
さらにガーリック、フライドオニオン、ディルの香りと旨味が詰まったザクザク食感の特製スパイスをトッピングした一品です。
新登場：チリチキンバーガー
単品価格：1,390円(税込)
新メニューとして登場する「チリチキンバーガー」
パン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたフライドチキンに、旨みが詰まった「オリジナルチリミートソース」が合わせてあります。
ハワイ生まれの特製旨辛「オリジナルチリミートソース」を使用したこだわりのバーガー3種がラインナップ。
クア・アイナにて2026年1月21日より販売されている「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」「チリハラペーニョバーガー」「チリチキンバーガー」の紹介でした☆
※写真はイメージです
※価格・内容は予告なく変更する場合があります
