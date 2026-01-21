アミフィアブルは、2026年1月22日(木)・23日(金)の2日間、パシフィコ横浜で開催される「第1回 IT・情シスDXPO横浜’26」に出展することを発表しました。

アミフィアブルが、エンタープライズ向けテスト工程自動化プラットフォーム「Esplat(エスプレット)」の特長を紹介するパネル展示やデモンストレーションを実施します。

会場ではショートセッションも行われ、テスト自動化の新次元や省力化の最適解について情報を発信します。

アミフィアブル「第1回 IT・情シスDXPO横浜’26」

名称：第1回IT・情シスDXPO横浜’26

会期：2026年1月22日(木)〜2026年1月23日(金)

開場時間：9：30〜17：00

会場：パシフィコ横浜展示ホールB

ブース：ホールB／小間番号6-37

主催：ブティックス

公式サイトURL： https://dxpo.jp/real/fox/yokohama/system/

このイベントでアミフィアブルは、ブース(小間番号：6-37)を出展します。

ブースでは、エンタープライズ向けテスト工程自動化プラットフォーム「Esplat(エスプレット)」の特長を紹介するパネル展示やデモンストレーションを実施します。

実際に製品の魅力や機能に触れられる機会となっています。

ショートセッション『テスト自動化の新次元。適材適所で実現する省力化の最適解。』

日時：2026年1月23日(金) 13:00〜13:40

会場：パシフィコ横浜 展示ホールB 会場内中央【ショートセッション会場SS】

会場内のショートセッション会場にて、『テスト自動化の新次元。適材適所で実現する省力化の最適解。』と題したセッションが開催されます。

このセッションでは、「Esplat」の魅力が詳しく紹介されます。

AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」

「Esplat」は、労働集約性の高いソフトウェア開発のテスト工程をAIテクノロジーで自動化するプラットフォームです。

2021年6月に特許を取得(特許第6902814号)した自社開発のシステムであり、多くの企業でソフトウェア開発の効率化及び品質向上に寄与しています。

アミフィアブルでは、「Esplat」導入によるソフトウェア品質の向上・テスト工数の削減だけでなく、QA(品質保証)チームの立ち上げやテスト推進のPMO、設計書や各種業務の標準化支援等、総合的な品質管理コンサルティングも提供しています。

顧客のニーズに合わせ、コンサルタント、エンジニアと共に様々な課題解決に取り組んでいます。

テスト工程の自動化や品質向上に関心のある方は、ぜひ会場で「Esplat」の実力を体感してください。

アミフィアブル「第1回 IT・情シスDXPO横浜’26」出展の紹介でした。

