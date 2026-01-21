【YouTubeチャート】米津玄師「IRIS OUT」V17、2位はミセス新曲「lulu.」、「No No Girls」ファイナリスト・ふみの初登場TOP10入り
2026/1/9-1/15のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比16.3％増、TOP100の初登場作は16作（前8作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位は米津玄師「IRIS OUT」（1328.0万回）。5週連続、通算17度目の首位を獲得した。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品。昨年大みそかに『第76回NHK紅白歌合戦』に出演した影響もあり、年末から視聴回数が急増、9週ぶりに1000万回を突破した。
2位にはMrs. GREEN APPLE「lulu.」（628.6万回）が初登場。フェーズ3に入ってからの第1弾となる楽曲で、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマとして書き下ろした作品だ。ミュージックビデオ（ＭＶ）は、穏やかな雰囲気を感じさせながらも、この世の輪廻転生を壮大なスケールで描く作品となっている。
3位（前週2位）は昨年「イイじゃん」が大ブレイクしたM!LKの「好きすぎて滅！」（486.4万回）。グループ結成10周年YEARの締めくくりを飾る、M!LKらしいファニーでポップな純愛ラブソング。MVでは、メンバーが闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏い、真紅を基調とした舞台の上で華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題に個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく、見どころ満載の内容となっている。
6位にはKing Gnu「AIZO」（426.0万回）が初登場。テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS／TBS系）のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューンに仕上がっている。PERIMETRON・OSRINが監督を務めたMVは、スタイリッシュなスーツ姿に身を包んだメンバーによる実写演奏シーンと、ゲームのキャラクターに扮したメンバーがそれぞれ躍動する衝撃的なCGシーンが圧倒的なスピード感で交差する内容となっている。なお、King Gnuが『呪術廻戦』に携わるのは、『劇場版 呪術廻戦 0』、テレビアニメ第2期に続き、今回が3作目となる。
10位に初登場したのは、ふみの「favorite song」（328.9万回）。ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」の最終選考まで進出したファイナリストの1人で、1月11日にちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとしてデビュー。配信リリース日の1月11日には『シューイチ』（日本テレビ系）に出演して生パフォーマンス。同曲は、ちゃんみなから“贈り物”として提供された書き下ろし楽曲であることも明かされた。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが8作（前週8作）、Mrs. GREEN APPLEが7作（前週7作）、米津玄師が6作（前週5作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）となった。
18位はチョコレートプラネット「風呂キャンセル界隈」（218.7万回）。“入浴の面倒くささ”に共感する人々が集まるコミュニティ“風呂キャンセル界隈”をテーマとして制作されたレゲエ調の楽曲だ。1月9日にお笑い芸人としては初となる『THE FIRST TAKE』に登場して同曲を披露したこともあり、前週ランク外からジャンプアップした。
※カッコ内は視聴回数
