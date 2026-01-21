Netflix：日本における週間視聴ランキングTOP10（シリーズ） アニメ『呪術廻戦』1位、竹内涼真主演『再会』が2位
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（1月12日〜18日）を発表。シリーズ作品では、8日にテレビ放送がスタートしたアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が2週連続1位となった。日本のほか、香港、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾でも1位の人気を誇っている。
2位には、俳優・竹内涼真が主演するドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）が初ランクイン。横関大の小説『再会』が原作のヒューマンラブミステリー。主人公の刑事・飛奈淳一（竹内）は、ある殺人事件を捜査するため、故郷に戻る。捜査を進めるうちに、第一容疑者、そして凶器との間に、自身と深く結びついた衝撃の事実が明らかになっていく。
3位は、今月13日に配信が始まったリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2が初登場。舞台は、雪に包まれた北海道。初恋、報われない片思い、そして凍りついたままの想い――フレッシュな男性メンバーが、それぞれの感情と向き合っていく。毎週火曜日に全15話を4回に分けて配信。
4位は、3年ぶりに東京ドームで開催されたSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによるカウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』。2週連続ランクイン。
5位は、オーディション番組『timelesz project -AUDITION-』に続く「第二章」として、最終審査直後から8人体制となって初めて挑むアリーナツアーまで完全密着した『timelesz project -REAL-』VOL1（全4話）。2週連続ランクイン。
6位は、『炎炎ノ消防隊 参ノ章』パート2。炎が導く灼熱のダークファンタジーの最終章。囚われの身となったオビ大隊長を救出するため、東京皇国の第8特殊消防隊が動き出す。やがて〈白装束〉、そして狡猾な伝導者（エヴァンジェリスト）との決戦が迫り、彼らの前に大きな運命が立ちはだかる。
7位は、6週連続でトップ10入りを果たした、ヤンキー男女の恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』。
8位は、4日からテレビ放送が始まったアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』が2週連続ランクイン。「小説家になろう」発、逆境から始まる成り上がりファンタジー。平均的な能力しか持たないことを理由にパーティーを追放された主人公は、努力次第で身につく技術を次々と習得できる“器用貧乏”の才を武器に、ソロで再出発し、究極の“万能型”を目指していく。
9位は、4日からテレビ放送が始まったアニメ『MFゴースト 3rd Season』が初ランクイン。『頭文字D』のしげの秀一による、近未来公道カーレースバトル漫画をアニメ化した第3期。
10位は、俳優・杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）が初ランクイン。脚本・監督は今泉力哉。過去の別れや報われなかった恋に傷つき、真剣な恋愛に踏み出せずにいた小説家・土田文菜（杉咲）は、今の恋人と誠実に向き合うため、これまでの恋愛を静かに振り返っていく。“恋愛とは何か”“大切な人と共にいるとはどういうことか”を探して前に進もうとする、冬から春へと心がほどけていくラブストーリー。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（1月12日〜1月18日）
1：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（トップ10入り週数：2）
2：再会〜Silent Truth〜（1）
3：ボーイフレンド シーズン2（1）
4：COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE（2）
5：timelesz project -REAL- VOL1（2）
6：炎炎ノ消防隊 参ノ章 パート2（1）
7：ラヴ上等（6）
8：勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録（2）
9：MFゴースト 3rd Season（1）
10：冬のなんかさ、春のなんかね（1）
