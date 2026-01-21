『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』（以下、カワコレTGC）が2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて開催され、CANDY TUNEが登場した。

『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』

紅白初出場のCANDY TUNEが静岡に降臨

©KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC

2023年8月にデビューし、2024年4月にリリースされた楽曲『倍倍FIGHT!』がTikTokなどのSNSで注目を集め、ロングランヒット。昨年2025年の『第67回 輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞し、『第76回NHK紅白歌合戦』では初出場ながらトップバッターを務めたCANDY TUNE。

2026年6月には日本武道館での2DAYSライブ「CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026」も決定するなど、まだまだ勢いの止まらないCANDY TUNEのライブステージは『キス・ミー・パティシエ』からスタート。ランウェイでにぎやかに盛り上がった『レベチかわいい！』、『必殺あざとポーズ』に、最後は『倍倍FIGHT!』と４曲を披露。

「男子、盛り上がっていけますか！女子、負けてませんか！」と声をかけた村川緋杏が「カワコレ、静岡！CANDY TUNEいくよ！」とさらに煽ると、会場からは大きな声が。コール＆レスポンスで一体感を生み出し、全力のパフォーマンスで場内を熱気に包み込んだ。

ステージ写真はこちら

©KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC

撮り下ろし写真をチェックする

セットリスト

1.「キス・ミー・パティシエ」

2.「レベチかわいい！」

3.「必殺あざとポーズ」

4.「倍倍FIGHT!」

イベント概要

【KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC 開催概要】

●日時

2026年1月11日（日） 開場12:00 開演14:00 終演17:00

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

●キャスト

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTH

●MC

大場舞桜（静岡朝日テレビアナウンサー）、弦間彩華（テレビ静岡アナウンサー）、澤井志帆（静岡第一テレビアナウンサー）、杉本真子（静岡放送アナウンサー） ※50音順

●公式サイト

『 KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』公式サイト