『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』（以下、カワコレTGC）が2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて開催され、SWEET STEADYが登場した。

コール＆レスポンスで会場をひとつに

2025年11月にシングル『カワイイコレクション』をリリースし、初の全国ツアー「SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-「Collection」」を完走。2026年4月4日・5日には千葉・幕張メッセにて、2周年記念の単独公演「SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE」も開催予定と、今、最も期待を集めている7人組グループ・SWEET STEADY。

キャッチーな歌詞と振り付けがSNSを中心に話題を呼んでいる『カワイイコレクション』に、『かわいい私たちの名前、呼べますか！』という庄司なぎさの声で始まった他己紹介ソング『すいすてたいむ _AddIntro』は、コール＆レスポンス満載。そして『ハートの魔法』、『ファンファーレ』と4曲をパフォーマンスし、会場を大きく盛り上げた。

ステージの最後には、音井結衣が幕張メッセでの2周年記念ライブを改めて告知。さらに「『カワイイコレクション』のMVが260万再生を達成しました！」と感謝の想いを伝えた。

セットリスト

1.「カワイイコレクション」

2.「すいすてたいむ _AddIntro」

3.「ハートの魔法」

4.「ファンファーレ」

イベント概要

【KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC 開催概要】

●日時

2026年1月11日（日） 開場12:00 開演14:00 終演17:00

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

●キャスト

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTH

●MC

大場舞桜（静岡朝日テレビアナウンサー）、弦間彩華（テレビ静岡アナウンサー）、澤井志帆（静岡第一テレビアナウンサー）、杉本真子（静岡放送アナウンサー） ※50音順

●公式サイト

『 KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』公式サイト