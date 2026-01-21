『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡にて開催され、池田エライザ、寺田心、佐野雄大（INI）らが登場した。

伝統技術とSDGsが融合したコレクション

オープニングを飾るファッションショーは、スタイリスト・平川はるひ氏が手がけたスタイリングショー。テーマは「BLOOM & STEEL（ブルーム＆スティール）」。京都紋付による、伝統的な「深黒加工」と呼ばれる特別な黒染めを施したドレスや、厳選されたリサイクルコットンを使用した糸を持続可能な無駄のない手織り機による生産方法で作られたニット、廃棄される着物をアップサイクルして制作されたコート、制作時に生まれたハギレを再利用し資源を無駄にしないSDGsを意識したリメイクアイテム等を使用してスタイリングを仕上げた。

また、製作者自ら世界中を旅しながら歩き、いろんな国、民族のモノを集めたパーツを繋げて製作されたジュエリーを使用。伝統技術と現代的なデザイン、そしてサステナブルな視点が融合したコレクションとなり、素材や背景に込められた物語をランウェイを通して強く印象づけた。

トップバッターとして登場したのは、TGCしずおか初出演の池田エライザ。フリルに覆われた印象的なスタイリングで、ショーの幕開けを鮮烈に彩った。さらに、17歳にして芸歴14年目を迎える寺田心もTGCしずおかに初登場。ラストは、グローバルボーイズグループINIのメンバー・佐野雄大が務め、ステージを力強く締めくくった。

全国各地で開催されているTGCの中でも、唯一イベント名称に「SDGs推進」を掲げているTGCしずおか。2019年の初開催以来、最先端のサステナブルな取り組みを継続的に展開してきた。そんなTGCしずおかの理念を象徴する、ここでしか体感できないサステナブルファッションショーで、2026年のTGCが華々しく開幕した。

イベント概要

【SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年1月10日（土） 開場11:30 開演13:00 終演18:35

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）

●ゲストモデル

⻘島心、嵐莉菜、安斉星来、池⽥エライザ、池⽥美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、市川美織、入江美沙希、岡崎紗絵、小川奈々子（CANDY TUNE）、奥⽥彩友（SWEET STEADY）、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、塩川莉世（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、立花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、林芽亜里、ひかりんちょ、土方エミリ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ※50音順 全47名

●モデル

入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃、玉⽥志織、中川紅葉 ※50音順 全5名

●ゲスト

板野友美、⼀ノ瀬颯、王林、小川史記（BUDDiiS）、加藤諒、叶美香、川村エミコ（たんぽぽ）、くれいじーまぐねっと、作間龍⽃（ACEes）、佐野雄大（INI）、島村雄大、⾼尾颯⽃、寺⽥心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、羽⽥野孝介（└BHNX┘）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、輝（aoen）、樋口幸平、日向亘、深⽥竜生（ACEes）、松井ケムリ（令和ロマン）、松谷鷹也、MIZUKI（ONE OR EIGHT）、村重杏奈、もーりー（BUDDiiS）、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、優樹（aoen）、LUKE（└BHNX┘）、REIA（ONE OR EIGHT） ※50音順 全34組

●メインアーティスト

CANDY TUNE、CUTIE STREET、しなこ、SWEET STEADY、BUDDiiS、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT ※50音順 全10組

●TGC NEXT ARTIST

KID PHENOMENON、CIRRA ※50音順 全2組

●オープニングアクト

ICEx、ONSENSE、MELYUME、moxymill ※50音順 全4組

●MC

竹内由恵、ハリー杉山 ※50 音順 全2組

●公式サイト

『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト