¡¡£É£Æ£È£Á¡Ê¹ñºÝ¶¥ÇÏÅý³çµ¡´ØÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×£±£°£°£Ç£±¥ì¡¼¥¹¤ò£²£°Æü¡¢È¯É½¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¾å°Ì£´ÃåÇÏ¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Ê£±£±·î£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬£±°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¤ÈÊÂ¤Ó£±£²£¶¡¦£²£µ¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î·Á¼°¤ÇÀ¤³¦¤Î£Ç£±¶¥Áö¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²£°£±£µÇ¯°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥Áö¤¬À¤³¦£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ËÂ³¤¤¤Æ£²ÅÙÌÜ¡£
¡¡¤³¤ÎÁª½Ð¤òµÇ°¤·£²£±Æü¡¢£Ê£Ò£Á¤ÎµÈÅÄÀµµÁÍý»öÄ¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍý»öÄ¹¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Âè£´£µ²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÁö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ÎÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¶¥é²¦½÷¤È¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥º¡¢¤½¤·¤Æ£Æ¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÄ´¶µ»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿½ÐÁö¤·¤¿Á´¤Æ¤ÎÆüËÜÇÏ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¤³¤Î¾Þ¤ËÁê±þ¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÁö¤·¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¶¯¤¤ÇÏ¤Å¤¯¤ê¡Ù¤òÄó¾§¤·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ò£±£¹£¸£±Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬¾¡¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ä£Ê£Ò£Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×