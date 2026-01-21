歌手の天童よしみ（７１）が２１日、都内の成田山深川不動堂で２８日発売の新曲「旅路」のヒット祈願を行い、境内でファン、参拝客が見守る中、初歌唱した。

深川は松尾芭蕉の「奥の細道」の出発地で旅の安全と必勝を司るお寺で護摩焚きし、祈祷をした。「すごい迫力の太鼓もたたいていたことがあって、椅子に座っていたんですけども、飛び上がりました。これやと思って。背中がピンとしました。頑張れ！みたいな気合が入りました」と振り返った。

昨年は昭和１００年を記念し「昭和ごころ」をリリース。１１月には「１００曲コンサート」を開催し、約６時間をかけて歌いきった。「生まれて初めての体験だったので途中でぶっ倒れるんじゃないかってみんな心配されたが、５４曲目でトップの声が出て、まだまだやれるんだと。すごいうれしかった」とパワーを見せつけ、その上で「１００という数字がすごくて、１００歳まで頑張るぞって。はい、頑張っていきます！」と新年の目標を立てた。

人生を旅にたとえた新曲について「旅路は今までにない感じの曲調で、まだ演歌を歌ったことがないわっていう方でもパンって乗れる歌。本当にリズムのいい歌です」とアピールした。