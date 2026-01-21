門脇の生誕祭グッズ（球団提供）

　巨人は２１日、今月２４日に２５歳の誕生日を迎える門脇誠内野手の「誕生祭」を、２３日から２月２日まで開催すると発表した。球団公式通販サイト「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＴＥＡＭ　ＳＴＯＲＥ」（２０ゲート横）で、記念グッズの販売や、直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企画などを実施する。

　誕生祭定番のジャカードフェイスタオルやＣＨＡＬＬＥＮＧＥくじを販売するほか、門脇選手のパペット「マコツメカワウソ」の誕生祭限定デザイングッズなどを用意。ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＴＥＡＭ　ＳＴＯＲＥは誕生祭期間中、門脇選手の等身大パネルなどで装飾され、フォトスポットとしても楽しめる。

■誕生祭記念グッズ

・ジャカードフェイスタオル　２，５００円

・アクリルスタンド　１，７６０円

・アクリルチャーム付きへアゴム　９９０円

・デフォルメ巾着　１，３２０円

・デフォルメ３連アクリルキーホルダー　１，１００円

・デフォルメ缶バッジセット　９９０円

・マコツメカワウソ　　オーロラクリアマルチケース　１，９８０円

・マコツメカワウソ　　ハンドタオル　１，４００円

・マコツメカワウソ　　つながる２連アクリルキーホルダー　１，１００円

・マコツメカワウソ　　長方形缶バッジ　５５０円

・マコツメカワウソ　　きらきらステッカー　５００円

■マコツメカワウソＣＨＡＬＬＥＮＧＥ

１回７７０円のスクラッチくじで、６種の商品のうち１つが当たる。空くじはない。「ＧＩＡＮＴＳ　ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＴＥＡＭ　ＳＴＯＲＥ」では、ダブルチャンスで“あたり”が出ると、門脇選手直筆の寄せ書きサイン入りポスターがプレゼントされる

■オンラインストアでは抽選でサイン入りポスターをプレゼント

誕生祭期間中に公式オンラインストアで、誕生祭グッズ（ＣＨＡＬＬＥＮＧＥくじを含む）を購入すると、門脇選手直筆のサイン入りポスターが抽選であたるキャンペーンに応募できる

