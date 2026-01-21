なか卯、「牡蠣とじ丼」を発売 - 広島県産牡蠣フライとふわとろ卵の相性抜群
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は1月21日より、広島県産牡蠣を使用した「牡蠣とじ丼」を販売する。
なか卯「牡蠣とじ丼」
「牡蠣とじ丼」は、旨みが詰まった広島県産牡蠣をサクサクのフライにし、なか卯特製の割り下とともにこだわり卵でとじた丼商品。外はサクサク、中はジューシーな牡蠣フライは、だしが香るふわとろな卵との相性が抜群。一口頬張れば、牡蠣の磯の香りがふわりと鼻に抜けるのとともに、濃厚な旨みが広がるという。
価格は、ごはん小盛が760円、並盛が790円、ごはん大盛が880円。
なか卯「とろたま牡蠣とじ丼」
また、なか卯自慢のこだわり卵のまろやかさをさらにプラスした「とろたま牡蠣とじ丼」（ごはん小盛850円、並盛880円、ごはん大盛970円）や、濃厚な4種のチーズのコクで旨みがさらに増した「チーズ牡蠣とじ丼」（同920円、950円、1,040円）もラインアップされている。
なか卯「チーズ牡蠣とじ丼」
