杉浦太陽、子育てで続けていること告白で辻希美照れ 長女・希空のサポートも明かす「ご飯に行っておいでって」
【モデルプレス＝2026/01/21】タレントの杉浦太陽と辻希美夫妻が21日、都内で開催されたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に出席。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの育児について語った。
【写真】5児のママタレ、自宅の豪華食卓
【Not Sponsored 記事】
◆杉浦太陽の発言に辻希美が照れ
子育てにおいて変わらず続けていることを聞かれた杉浦は「愛し合うこと」と笑顔。辻は「子育てにおいて（笑）恥ずかしいよ（笑）」とツッコミを入れながら「2人の関係性みたいなものはたぶん変わってないと思います。付き合っている時に比べたらあれかもしれないですけど、18年〜19年が経った中でも、たぶん仲は良いほうだと思います」と語った。
◆辻希美＆杉浦太陽、新たに始めたいことは？
新たに始めてみたいことを問われると、辻は「あれじゃない？旅行」と投げかけて、杉浦は「7人でまだ旅行に行ったことがないので、どんな風になるのかな？っていうのは、半分怖さもあるよな」と笑顔を見せて、辻は「予約を取り始めてて、その計画しているのもすごく楽しいですし、どきどきとワクワクと不安とあるんですけど」とコメント。杉浦は「中高生の上の子たちが、嫌がらずに旅行に行きたいって言ってくれるのも嬉しかったですね」と明かしていた。
辻は「最後になるかもしれない旅行なのかなって思いながら、1つひとつの旅行を噛みしめていきたいなっていうのは思いつつ。今後子供たちがどんどん早く成長していってしまうので。だから家族の時間っていうのも大事にしたいなっていうので、旅行も定期的に行きたいねっていう話を」と明かし、杉浦は「ちゃんとしないと『ホームアローン』みたいになるから。1人おらんみたいな。ほんまに気をつけなあかんで」と笑っていた。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
