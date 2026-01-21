「G-DRAGONの熱愛相手」は伊達じゃなかった！『脱出おひとり島5』の“ホットガール”キム・ゴウン

かつてG-DRAGONと熱愛の噂が出たモデルが、恋愛リアリティーで存在感を放っている。

Netflixオリジナルバラエティー『脱出おひとり島』の最新作となるシーズン5が、1月20日に配信開始となった。

【大阪で目撃！】G-DRAGONと熱愛が噂された美女キム・ゴウンとは？父はサッカー元代表

1〜4話までが一挙公開され、地獄島と天国島を行き来する独身男女たちの刺激的な駆け引きが繰り広げられた。特にシリーズ初となるカップルドッジボールやフォトシューティングといったミッションにより、踏み込んだスキンシップやポーズが自然に見える場面もあり、視聴者の間で驚きの声が上がっている。

その中でも特に注目を集めているのが、女性参加者のキム・ゴウン。“陸上界のカリナ（aespa）”と称されるキム・ミンジとともに、序盤から人気候補として名前が挙がった。

とはいえ、キム・ゴウンの出演は配信前から注目を集めていた。彼女は過去、G-DRAGONとの熱愛説が取り沙汰されたこともあるからだ。

当時、G-DRAGON側は「単なる知人関係」と一線を引いたものの、一度出回った“G-DRAGONの熱愛相手”という肩書は強烈だった。

実際に本編が公開されると、そうした注目度を裏づけるように、出演者やMC、パネラーの視線が集中する展開となった。キム・ゴウンは初日の天国島行きこそ人気投票1位となったキム・ミンジに譲る形になったが、2日目からはウ・ソンミンとともに天国島へと向かい、持ち前の魅力を発散。今後の活躍にも期待が高まっている。

（写真＝キム・ゴウンInstagram）

加えてキム・ゴウンは現在、モデルとしても活動している。インスタグラムのフォロワーはすでに6万人に超えており、投稿には配信直後から『脱出おひとり島』視聴者の応援や期待のコメントが相次いでいる。シーズン1のフリージア、シーズン2のデックス、シーズン3のイ・グァンヒ、シーズン4のイ・シアンに続いて、シーズン5のキープレイヤーとして注目を集める存在になりそうだ。

（記事提供＝OSEN）