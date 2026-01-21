れいわ・山本太郎氏が“健康問題”で議員辞職「血液のがん、その一歩手前にいます」
れいわ新選組の山本太郎議員（51歳）が1月21日、健康問題を理由に議員辞職すると発表した。
山本氏はこの日、れいわ新選組の公式YouTubeチャンネルに「山本太郎に関する重要なお知らせ（2026年1月21日）」と更新。
「私、山本太郎は、本日、参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。健康上の問題です」と議員辞職を表明し、「センシティブな情報なので言える範囲で説明します」とした上で、「端的に言うと多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいます。ここから先に進行しない、させないということを最大のテーマに今生きなければ、命を失いかねない。なので議員を辞職して、自分の命を守る行動に入ります」と説明した。
そして「いつ最前線に帰ってこれるかはわかりません。これから無期限の活動休止、活休に入ります」などと語った。
動画によると、山本氏は昨年秋に受けた人間ドックで3項目の要再検査となり、2項目は問題なかったものの、1項目は「血液が引っかかっちゃった」とのこと。そこからさらに詳しく調べるために骨髄液も採り、検査した結果「多発性骨髄腫の1つ手前にいる状態」と判明したという。
山本氏はこの日、れいわ新選組の公式YouTubeチャンネルに「山本太郎に関する重要なお知らせ（2026年1月21日）」と更新。
「私、山本太郎は、本日、参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。健康上の問題です」と議員辞職を表明し、「センシティブな情報なので言える範囲で説明します」とした上で、「端的に言うと多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいます。ここから先に進行しない、させないということを最大のテーマに今生きなければ、命を失いかねない。なので議員を辞職して、自分の命を守る行動に入ります」と説明した。
動画によると、山本氏は昨年秋に受けた人間ドックで3項目の要再検査となり、2項目は問題なかったものの、1項目は「血液が引っかかっちゃった」とのこと。そこからさらに詳しく調べるために骨髄液も採り、検査した結果「多発性骨髄腫の1つ手前にいる状態」と判明したという。