「揚げパン」や「ミルメーク」に「たこぺったん」、学校給食メニューの商品化が増加

懐かしくて特色のある学校給食メニューの商品化が増えている。

とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスの⼦会社、エバーアクションは、1月23日より国内の「からあげ縁-YUKARI-」にて『揚げパン』を期間限定で販売開始する。

香ばしく揚げたパンにきなこをたっぷりとまぶした揚げパンは、素朴でやさしい味わい。外はほんのりサクッと中はふんわりとした食感で、ひと口ごとにきなこの香ばしさと甘さが広がる。価格は、1個 162円(税込)。

古谷乳業は、学校給食で長年親しまれてきた大島食品工業の「ミルメーク」を手軽に楽しめるチルドカップシリーズから、新フレーバー『ミルメーク ミルクキャラメル』を2025年12月9日から全国のファミリーマートで先行発売した。牛乳に「ミルメーク」を加えて飲んだ、懐かしい学校給食の味わいを手軽に味わえるチルドカップ飲料で、一口ごとにキャラメルのとろけるような甘さが広がり、ほっとする一杯に仕上げた。内容量は260mlで、価格は243円(税込)。

ミルメーク ミルクキャラメル

イトーヨーカ堂は1月14日から18日まで、京急沿線のイトーヨーカドーおよびヨークフーズ、ヨークマート28店舗で東京都大田区発祥の給食メニュー『たこぺったん』を期間限定で販売した。価格は387円(税込)。

たこぺったん

『たこぺったん』は、1995年頃に大田区内の中学校に勤務していた栄養士が、「たこ焼きを食べたい」という生徒の声をきっかけに考案した給食メニューで、大田区を代表する思い出の味として親しまれている。イトーヨーカドー大森店では、23年9月より大田区や志茂田小学校の児童と一緒に、『たこぺったん』を全国に広める活動を開始し、24年4月に商品化が実現。25年2月には『たこぺったん』と「揚げパン」を組み合わせた「ハッピーハッピー弁当」を期間限定で販売してきた。

また、京急ロイヤルフーズが運営する駅そば業態「えきめんや」および「麺丼屋」全店の12店舗では1月14日から、『たこぺったん』を使ったそばとうどんを数量限定で販売した。価格は680円(税込)。

たこぺったんそば