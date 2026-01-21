¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡ÉÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡©¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯±Ä¶ÈËÜÉô¤¬²óÅú¡¡¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â¡Ä
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬20Æü¡¢·ÐºÑ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ÖLIFE IS MONEY¡ÁÀ¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡Á¡×¡Ê²ÐÍËÌë11¡¦06¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡×¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÎÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÀ¸¤à¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÄSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤äÆ»Ï©¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¾Ò²ð¡£¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤ÏÉÜÃæ»Ô¤Î¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤¬»Ï¤á¤Æ¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬¡ÖMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊMUFG¡Ë¤¬¹ñÆâ»Ë¾åºÇ¹âµ¬ÌÏ5Ç¯100²¯±ß¤Ç¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡×¤Ï¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢PayPay¤¬¥×¥íÌîµå¾ì¤Î1·³ËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¼èÆÀ¡£¶â³Û¤Ï2Ç¯10²¯±ßÄ¶¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ï¾ìÆâ¤ÎºÂÀÊ¤ä¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢5¥²¡¼¥È¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÏÇîÂ¿¤Î¤â¤ÄÆéÅ¹¡Ö¤ª¤ª¤ä¤Þ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLAV¤¬¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëBOX¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¤ÎÂ¨ÀÊÌÍ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥¤¡×¤¬¼èÆÀ¡£¼ÒÆâ¤Ç¥É¡¼¥à¤Î¥Ý¡¼¥ë¤¬ËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤«¤éµåÃÄ¤ËÏÃ¤¬»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î±Ä¶ÈËÜÉô¡¦À¶¿åÂçÀ®¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯´Ö¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ëÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤¤¤¯¤é¤«Ä¾·â¡£À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÊÇ¯´Ö¡ËÌó11²¯±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ïÎà¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÇÆÀ¤¿¤ª¶â¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°Ý»ý¤äÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£