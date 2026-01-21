テレビ朝日系ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」は２０日、第２話を放送。淳一（竹内涼真）と、恋人の博美（北香那）がキッチンで抱き合うシーンがあったが、竹内と北の身長差が激しすぎ、ネットでは「身長差があったら大変」などの声が上がった。

淳一の同級生・万季子が、殺人事件に関わっている可能性があり、県警の捜査一課・南良（江口のりこ）は万季子はウソをついていると指摘。万季子が息子をスーパーに迎えに行った日のお菓子売り場の防犯カメラデータだけがなくなっていることから、万引を疑っていることは明白で、淳一の心は晴れない。

帰宅すると、恋人の博美が出迎え。キッチンで食事の支度を始めた博美を淳一は思いきりバックハグ。博美は「どうしたの？」と行ってふり向き、キスを求める。だが淳一は小学校時代に万季子に「チューって知ってる？」などと聞いたことを思い出したのか、キスはせず、博美を思いきり抱きしめ、グルグルと回る…。

１８７センチの竹内と１５５センチの北の身長差は３０センチ以上。あまりの身長差でのハグに、北はぶら下がるような形となり首は真上を向いて折れてしまいそうで…。

ネットでもこの身長差ハグに「キッチンで彼女とぎゅってして結構盛大にくるくるしてるのちょっと面白かった。身長差があったら大変なんだなー」「竹内涼真と北香那の身長差がありすぎて」「竹内涼真の身長が…」などの声が上がっていた。