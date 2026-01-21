「ずっと見てたいふたり」



【動画】犬とおじいさんの微笑ましいやりとりを見る

こんなポストをされたのはかまぼこ（@kamamama24）さん。



投稿された動画には、テーブルを挟んで向かい合うおじいさんと、わんちゃんがそっと手を取り合うような微笑ましい様子が映っています。



おじいさんの差し出した手のひらに、わんちゃんが自然に顔を乗せる姿は、見ているこちらまで心が温かくなる光景です。



「かわいすぎて涙出た」

「本当のお孫さんみたい」

「優しい時間が流れてる」

「何回も再生しちゃう」



動画を見た人から、いろんな声が届きました。わんちゃんの名前はかまぼこちゃん、5歳のコッカプーとのことです。性格は臆病で、ちょっとツンデレだそうです。ポストをされたかまぼこさんにお話を伺いました。



ーー一緒に写っているおじいさんとの関係は？



「ご近所さんで、たまきさんといいます。犬友さんの紹介で知り合って、遊びに行くようになってから仲良くなりました」



ーー今回の動画はどのようなタイミングで撮影を？



「週に4〜5回遊びに行っているんですが、この日も普通に遊びに行って、ふたりの様子を撮りました」



ーー手を取り合うような仕草がとても印象的ですね。



「たまきさんは実家のおじいちゃんみたいな存在で、いつもこんな感じで遊んでます」



ーーこの光景を目にしたとき、どんなお気持ちに？



「『アゴ』という技は前からやっていたんですが、ハンドサインじゃなくて、普通にたまきさんの言葉を聞いて手のひらにアゴを乗せたので驚きました。アゴを突き出す仕草が面白くて、何度も見てしまいました」



ーーおじいさんとわんちゃんの間で、特に「絆を感じるな」と思うエピソードがあれば教えてください。



「たまに散歩拒否する日があるんですが、『たまきさんちに行くよ』と言うと、目をキラキラさせてしっぽをブンブン振りながら玄関に向かいます」



かまぼこさんは「たくさんの方に見てもらえて嬉しいです。たまきさんも喜んでます笑」と話してくれました。



言葉を交わさなくても通じ合うような、ふたりの穏やかな関係性。何気ない日常の一場面だからこそ、見ている人の心に深く残るのかもしれません。これからも、ずっと見ていたくなる優しい時間が続いていきそうですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）