「振れ幅デカキャット」



【写真】寝顔は、とんでもない「変顔」笑

生後約5ヶ月の子猫さんの起きている時と眠っている時の様子をならべた2枚の写真が「X」で話題になりました。あどけなさが残る大きな瞳が美しいお顔立ちが就寝時は目を半分開けて舌もしまい忘れた変顔になってしまい…でも心から安心して飼い主さんのもとで眠っているのが伝わってきますね。



話題なった子猫さんのお名まえは「きび」ちゃんといいます。きびちゃんはキジ白柄の女の子で茶トラ柄の2歳になる「むぎ」くんといっしょに暮らしています。きびちゃんの見せる「ギャップ」にたくさんの人が魅了されました。



「よそ行きの猫が入っている時 自宅の猫が入っている時」

「キュルン⇔グヘー」

「女優気質か」

「もう完全にファンになりました」

「安心しきってるんですね可愛いなぁ」



飼い主さんに愛猫の寝顔を撮影したときのことをお聞きしました。



美猫さんなのに…

――「振れ幅」大きいですね…！



美猫なのでギャップに笑ってしまいました（笑）！



――ご家族はなんと？



私しかいないときにこの寝顔になり、主人に見せて2人で笑いました。いつもきびにたくさん笑わせてもらっています。



今年、愛猫たちとしたいこと

新しい年が始まりましたが、愛猫たちとしたいことはありますか？と飼い主さんにお聞きすると「今年は子育てをしながら猫たちと暮らしているので、猫たちと遊ぶ時間がどうしても減ってしまいますが、猫たちとの時間を大切に楽しく過ごしていきたいです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）