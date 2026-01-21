絶対に外さないと思う「茨城県のお土産」ランキング！ 2位「だるま納豆」「納豆チップル」を抑えた1位は？【2026年調査】
たくさんの選択肢がある中で、多くの人が「これだけは外せない」と口をそろえて推薦する品々には、納得の理由があるものです。今回は誰もが認めるクオリティーを誇る間違いのないお土産に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「見た目は濃いのに豆味は凄くあっさりしています。わらの香りに、たれとからしが合わさる事で、独特の旨みがあるのが魅力的で、絶対に外さないと思う茨城県のお土産だと思います」（30代男性／兵庫県）、「大好きな納豆で、納豆好きには絶対食べてほしいお土産です。私は実家が納豆好きなので帰省の時買います」（30代女性／東京都）、「匂いがあまり無く、納豆が苦手な家族でもこれは食べられると言っていました」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「茨城といえば納豆で、納豆チップルは珍しく、あまり食べたことのある人はいないと思えるので話題になると考えたからです」（20代女性／広島県）、「新しい食感で、食べたらやみつきになるから」（20代男性／東京都）、「納豆のため、納豆が嫌いな人は無理だが、それ以外の人だと『変わり種』として喜んでくれる。お土産＝甘いものが多い中、一癖あるお土産で驚いてもらえる」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「茨城県と言えばサツマイモの生産量がトップクラスで干しいもは茨城県を代表する特産品だからです」（40代女性／兵庫県）、「この半熟干し芋は名前の通り半熟で、すごくしっとりとしていて、干し芋が苦手だった子どもがパクパク食べていたから」（30代女性／山口県）、「濃厚でとろける食感の干し芋は素材の甘みが際立ち健康志向にも好まれ誰に渡しても喜ばれるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
