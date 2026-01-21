便利に思われた「前3人乗り」の発想

ファミリーカーの代表的なタイプといえば7人乗りや8人乗りの3列シートを持つ「ミニバン」です。



しかし、例えば3人家族の場合、むしろ「前方に3人並んで座ることができれば良いのに」と思われたことはありませんか。

実はそうした「3人×2列」を実現した6人乗りミニバンが、かつてホンダから販売されていました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダの「3人掛け×2列シート」のミニバンです！ 画像で見る（30枚以上）

それが2004年に登場した「エディックス」です。

前列3席、後列3席の合計6座席を備えたミニバンでした。特徴的なのは6座席すべてを独立シートとしたことで、さらに前後席ともにセンターシートは左右席よりも10mm後方に配置されていました。

通常であればいわゆるベンチシートとして単に横に並べることが通常ですが、あえてV字型のレイアウトを採用したところがホンダならではの発想でした。

このレイアウトにより、左右席の乗員との距離を確保して圧迫感を軽減していたほか、ハンドル操作の際も肘が当たらないようにするという配慮がなされていたのです。

前席3人掛けシートの最大の利点は、3人搭乗時に一列に並んでドライブできる点にあります。

小さなお子さんがいる家庭では、会話やケアがしやすく、実際にエディックスを購入したユーザーからは、すぐに手が届く範囲に子どもを座らせられるので「後部座席に座らせておくより安心できた」という声が多く聞かれたようです。

ホンダも当時、中央席に設置するチャイルドシートをアクセサリーとして提供していました。

そのほか、運転席のすぐ隣にシートがあるため、荷物置き場として便利であったり、狭い駐車場などで助手席から乗り込み、運転席側への横移動も容易などといった長所もありました。

しかしこうした特徴的な座席配置のため、一般的な車両との違いに戸惑うユーザーも少なくなかったようです。

とりわけセンターシートは乗降口から離れており、チャイルドシートに子どもを座らせるのが困難でした。

また、一般的なミニバンで可能な前席と2列目シート間の通り抜けがエディックスではできないことや、横方向のスペースが狭い（特に足元）など、マイナス面が指摘されることも少なくありませんでした。

このようなネガティブな側面に加え、ホンダだけでなく他社にも3列の6／7人乗りで商品力の高いミニバンが数多く投入されたことなどから、エディックスは発売からわずか5年の2009年に販売終了となりました。

またエディックスは全長が4285mmと比較的コンパクトながら、全幅は1795mmと、とトヨタ「シエンタ」などのミドルクラスミニバンでは5ナンバーサイズが主流だった当時としては、やや幅広と感じられたことも不利に働いたかもしれません。

ちなみに、前席3人乗り車としては、エディックス以外にも、1998年に日産「ティーノ」が、2003年（日本）にはフィアット2代目「ムルティプラ」が登場していました。

しかしティーノは2006年に、ムルティプラは2010年（日本）に、それぞれ販売を終了しており、以降前席3人掛けの乗用車は市場に出ていません。

コンパクトカーや軽自動車では、前席がベンチシートタイプになっている車両もありますが、必ず2人乗りとなっています。

ムルティプラを最後に市場から姿を消してしまった前席3人乗り車ですが、「家族で横一列に座る」というアイデア自体には大きな価値がありました。

今後はEV（電気自動車）の普及により、エンジンやトランスミッションが占めていた空間が不要になり、中央席の足元がフラットで広くすることが可能です。

テクノロジーの進化によって、かつてのエディックスのようなコンセプトが新たな形で復活するかもしれません。前席3人乗りという斬新なレイアウトが、モビリティの多様化とともに再評価される日が来ることも十分考えられるでしょう。