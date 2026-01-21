1月21日、Nintendo Switchソフト『ドンキーコング リターンズ HD』の無料アップデート（Ver.1.1.0）が配信された。

【画像】ディクシーコングが新たに登場！ アップデート内容を含むスクリーンショット

今回のアップデートでは、ドンキーコングの相棒として、新たにディクシーコングが選べるようになったほか、「ターボモード」が選べるようになるなどの追加が行われた。

ディクシーコングは、ポニーテールを回転させることでジャンプ中にさらに浮き上がることができ、高い場所や遠くの足場にも届く。

ディクシーコングとディディーコングの相棒選択は、ステージ中にあるバレルを持つタイミングによって変えられる。

また2人で遊ぶ場合は、2Pが操作するキャラクターを事前に選択できるほか、コースを選んでいるときでも、スティックを押し込むことで変更可能だ。

クリアステージでは、従来のタイムアタックに加えて「ターボモード」が遊べるようになった。「ターボモード」は、ドンキーコングや敵もすべてが高速になった状態で、目標時間内のゴールを目指すものだ。クリアタイムに応じて、「ゴールド」や「シルバー」のメダルが手に入る。

またNintendo Switch 2に対応した内容も告知されている。

Nintendo Switch 2では、画面がきれいになり、TVモードでは4Kで遊べる。ローディング時間もNintendo Switchよりも短縮される。またNintendo Switch 2とソフト1本があれば、ローカル通信でそれぞれ自分の画面を見ながら遊べるおすそ分け通信をして遊べる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）