¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤Î¤¢¤æ
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ë¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ º£Ç¯¤Ï¤³¤Î»Ò¤â¥Û¡¼¥à¥¸¥à¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ï12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡×¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¡¼¥à¥¸¥à¤Ë¤ÏÂçÍýÀÐ¤È»×¤ï¤ì¤ë¾²¤ÈÊÉ¤Ë¡¢À¤³¦¸ÂÄê800ÂÎ¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡×¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬³Û¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼«Âð¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉô²°À¨¤¤¤ï¡×¡ÖÇò¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»È¤Ã¤ÆÄº¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥à¥Þ¥·¥ó¤¬ÉÍºê²È¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¡×¡Ö¾È¤¯¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖŽÏŽ²ŽºŽ°µï¤ë¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£