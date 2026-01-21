【速報】奈良地裁「被告の生い立ちは事件の背景や遠因であることは否定できないが、意思決定に大きな影響があったと認められず、短絡的で自己中心的な犯行」情状酌量を一切認めず 山上徹也被告（45）に「無期懲役」 手製のパイプ銃で安倍晋三元総理を銃撃し殺害
２０２２年７月に安倍晋三元総理を銃撃・殺害した罪に問われた山上徹也被告（４５）に対し、奈良地裁は１月２１日の判決公判で、検察側の求刑通り「無期懲役」を言い渡しました。
奈良地裁は量刑理由をめぐり、「公共の静穏・安全を脅かした極めて悪質な犯行」「安倍元総理を標的にしたのは最終的には（犯行の）直近だが、標的を確実に殺害する準備は約１年間かけていて、殺人行為を遂行する上での計画性は極めて高い」と、山上被告の犯行を指弾しました。
「被告の生い立ちは、人格形成において一定の影響があり、今回の事件の背景や遠因であることは否定できないが、被告の意思決定に大きな影響があったとは認められず、短絡的で自己中心的な犯行」として、情状酌量を求めた弁護人の主張を完全に退けました。
▽「安倍元首相は旧統一教会と政治の関わりの中心にいる方。他の政治家だと意味が弱い」
事件の背景にあったのは、山上被告の母親による旧統一教会への信仰や多額の献金でした。山上被告自身も被告人質問で、旧統一教会への恨みや憎しみが犯行動機である点を認めました。
（去年１２月３日の被告人質問）
被告「統一教会に一矢報いるというか、打撃を与えることが、自分の人生の意味だと思った」
そのうえで襲撃対象について、“安倍元総理を狙うことは本筋ではないと思っていた”という旨の供述を展開。一方で、安倍氏と旧統一教会との関連や、安倍氏の影響力について、強い関心を持っていたことを示す供述もありました。
（去年１１月２５日の被告人質問安倍氏が旧統一教会の関連団体に寄せたビデオメッセージについて）
被告「最初は（安倍元総理が）現役の間には出ない良識はあったんだなと。逆に１度出てしまったら、これがずっと続いていくんだとしたら、（旧統一教会が）どんどん社会的に認められて、問題のない団体だと認識されると思った」
「被害をこうむった側からすると非常に悔しい、受け入れられないなと」
弁護人「感情的に表現すると？」
被告「絶望感と危機感だと」
弁護人「怒りは？」
被告「安倍元首相本人に対してではないけど、そうなっていることに対して、怒りというか……困るという感情」
（去年１２月２日の被告人質問）
裁判官「安倍元首相以外の政治家は対象にならなかったのか？」
被告「安倍元首相は私の認識だと、旧統一教会と政治のかかわりの中心にいる方だと思っていましたので。他の政治家だと意味が弱いと思いました」
▽奈良地裁「旧統一教会への激しい怒りは相応」だが「短絡的で自己中心的な犯行」
奈良地裁（田中伸一裁判長）は１月２１日の判決公判で、起訴内容をすべて認定したうえで、山上被告に「無期懲役」を言い渡しました。
量刑理由の説明で、地裁は「公共の静穏・安全を脅かした極めて悪質な犯行」「安倍元総理を標的にしたのは最終的には（犯行の）直近だが、標的を確実に殺害する準備は約１年間かけていて、殺人行為を遂行するのに計画性は極めて高い」と指弾。
争点となった山上被告の生い立ちについては、
▽旧統一教会に激しい怒りを抱くのは、不遇な生い立ちからすると相応で理解できないとは言えない。
▽一方、社会的に孤独な状況であったが、支援を受けることをしていなかった
▽殺人を決意し、手製銃を作成した意思決定には大きな飛躍がある
▽銃の入手を失敗したり、旧統一教会幹部の来日が不明だったりと、目的達成の障害によって、人を殺してはいけないという社会的規範は認識し、殺人を思いとどまることは十分できた
などと指摘しました。
そのうえで「被告の生い立ちは、人格形成において一定の影響があり、今回の事件の背景や遠因であることは否定できないが、被告の意思決定に大きな影響があったとは認められず、短絡的で自己中心的な犯行」と結論づけ、情状酌量を求めた弁護人の主張を完全に退けました。
判決言い渡しの間、山上被告は視線を下に落として、手元の資料を見ながら裁判長の言葉に聞き入っていました。