【速報】奈良地裁「被告の生い立ちは事件の背景や遠因であることは否定できないが、意思決定に大きな影響があったと認められず、短絡的で自己中心的な犯行」情状酌量を一切認めず　山上徹也被告（45）に「無期懲役」　手製のパイプ銃で安倍晋三元総理を銃撃し殺害

２０２２年７月に安倍晋三元総理を銃撃・殺害した罪に問われた山上徹也被告（４５）に対し、奈良地裁は１月２１日の判決公判で、検察側の求刑通り「無期懲役」を言い渡しました。



奈良地裁は量刑理由をめぐり、「公共の静穏・安全を脅かした極めて悪質な犯行」「安倍元総理を標的にしたのは最終的には（犯行の）直近だが、標的を確実に殺害する準備は約１年間かけていて、殺人行為を遂行する上での計画性は極めて高い」と、山上被告の犯行を指弾しました。



