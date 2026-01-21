歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。レコーディングを行ったことや、手作りのサラダを紹介しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 手作り「豆腐のドレッシングはなかなかボリュームあります！」 味噌漬けハムチキン添え 彩り豊かなサラダ披露





投稿では「お勉強後のレコーディングオケ録!!」と報告し、続けて「このお勉強は今回のレコーディングには関係のないのです。来年に向けての勉強です。」と明かしました。







また、手作りの料理についても写真を交えて紹介しています。「豆腐のドレッシングはなかなかボリュームあります！」とコメントし、オリジナルドレッシングのレシピを公開しました。







ドレッシングの材料は「絹豆腐半丁 チューブアンチョビ グリークヨーグルト 粉チーズ を混ぜます！」とのことで、「私は塩麹をヨーグルトに混ぜて水切りしたのを少し入れています。作り方は次回！」と補足しています。







このドレッシングに合わせたサラダには、「ニンジン キャベツ もうギリギリのお庭ハーブ ゆで卵 千切りピクルスの大根人参 ルッコラ トマトなどなど」が入っているそうです。









さらに、「味噌で1日漬けたチキンでハムチキンにしてサラダと！」と、自家製のハムチキンも添えたことを明かしました。完成した彩り豊かなサラダの写真も複数投稿されています。







寒い季節の野菜の摂り方についても「寒いから生野菜だけより温野菜も欲しくなりますよね。」と触れ、「ビタミンが出てもったいないので茹でずに、蒸すかレンチンで！お好きな野菜も美味しいです。」とアドバイスを送りました。







この投稿に、「サラダめちゃ美味しそう」「アルバム楽しみ サラダも栄養満点で美味しそうです」「豆腐ドレッシング、ヘルシーでボリュームがあって最高ですね」「沢山のベジタブル彩り綺麗ですね」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】