JRAµÈÅÄÍý»öÄ¹¡Ö´Ø·¸¼Ô¤äJRA¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡×¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Î¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¼õ¾Þ
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2025Ç¯¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡¦µÈÅÄÀµµÁÍý»öÄ¹¡Ê67¡Ë¤¬21Æü¡¢JRA¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Âè45²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÁö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ÎÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¶¥é²¦½÷¤È¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥º¡¢¤½¤·¤ÆF.¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÄ´¶µ»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿½ÐÁö¤·¤¿Á´¤Æ¤ÎÆüËÜÇÏ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÁö¤·¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¶¯¤¤ÇÏ¤Å¤¯¤ê¤òÄó¾§¤·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ò1981Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¥ì¡¼¥¹¤Î°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬¾¡¤Ã¤¿2023Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤äJRA¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¸å¤â¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤òµ¤·¤¿¡£