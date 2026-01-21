２月に北海道で開かれる全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）スキー大会のジャンプ種目に、オリンピアンを父に持つ東海大札幌高１年・森大耀（たいよう）選手（１６）が出場する。

父、祖父母ともインターハイ覇者というスキー一家で育ち、家族は「森家４人目のチャンピオンに」と活躍を願う。（北海道支社 佐賀秀玄）

現在、東海大教授を務める父・敏さん（５４）は、元ノルディック複合の選手で、荻原健司氏（５６）らと１９９８年長野、２００２年ソルトレークシティーの両五輪を戦い、団体で入賞した。現在は、同大や同高でスキーの指導にあたる。

森選手は小学２年でスキーを始めた。中学までは複合競技に取り組んでいたが、中学３年で出場した「第９６回宮様大会国際競技会」のジャンプラージヒルで、自己ベストの１３２メートルを飛び、少年組で優勝。

成年組で出場していたジャンプ界の「レジェンド」葛西紀明選手（５３）をポイントで上回り、一躍注目を浴びた。高校からはジャンプに専念している。

小学生の頃は小さな大会でも優勝経験はなかったが、コツコツと練習を重ね、昨年２月のジュニア世界選手権のジャンプ代表メンバーに中学生として唯一選ばれるなど、着実に実力をつけてきた。敏さんによると足首が人一倍柔らかく、体とスキー板が１枚の板のように平行に近くなるフォームが特長だという。

敏さんは長野県立飯山北高（現・飯山高）３年時にインターハイで初優勝を飾った。敏さんの父・行成（ゆきしげ）さん（８３）は２度、母・喬子（たかこ）さん（８３）も１度、飯山北高時代にアルペン競技で優勝経験があり、敏さんは「高校生の真の一番を決める大会。一家で４人目の優勝をしてほしい」と期待を込める。

森選手は「狙うのは優勝のみ。父と祖父母に並びたい。（３月にノルウェー・リレハンメルで開かれる）世界ジュニアにつながるいいジャンプがしたい」と意気込む。将来の目標は五輪でメダルを獲得し、父の成績を超えることだ。

◇

冬季全国高校総体は、１月２２〜２６日に栃木県でスケート・アイスホッケー選手権大会、２月３〜８日に北海道、新潟、長野県でスキー大会が行われる。