¡¡NHK¤Î»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯¡Ê25Ç¯¡ËÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Á11¡¦45¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡»³Ì¾Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢±é½Ð¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆÃ¤ËÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âµîÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿±é½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Âè2Éô¡Ê¸å9¡¦00¡Á11¡¦45¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï35¡¦2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¡£¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2022Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë35¡ó¤ò²óÉü¡£Âè1Éô¡Ê¸å7¡¦20¡Á8¡¦55¡Ë¤Ï30¡¦8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ö´ÖÀ¤ÂÓºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï40¡¦7¡ó¡£½Ö´ÖºÇ¹â¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê40¡ó¤ÎÂçÂæ¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¹ÈÇò¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¡¢¡ÖM!LK¡×¤éºòÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½é½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖTUBE¡×¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬ÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇºæÀµ¾Ï¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤éÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¹ÈÇòÍ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤ÇÀ¹Âç¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×(³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤·¤¿Perfume¤Ï¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£