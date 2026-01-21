NBAと全米バスケットボール選手協会は日本時間21日、2025-26シーズン前半のジャージー売上げでウォリアーズのステフィン・カリー選手がトップとなったことを発表しました。また、チームグッズでは八村塁選手が所属するレイカーズがトップとなりました。

カリー選手がシーズン前半で売上トップとなるのは、4年連続。レイカーズは昨シーズンの終了時点でもチームグッズで1位となっていました。

ジャージー売上では、2位に平均得点ランキング33.3点でトップのレイカーズのルカ・ドンチッチ選手がランクイン。また5位には、21度のオールNBAを受賞しているレジェンドのレブロン・ジェームスが入りました。

▽ジャージ売上ランキング

1 ステフィン・カリー（ゴールデンステート・ウォリアーズ）

2 ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）

3 ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ ニックス ）

4 ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）

5 レブロン・ジェームス（ロサンゼルス・レイカーズ）

▽チームグッズ売上ランキング1 ロサンゼルス・レイカーズ2 ニューヨーク・ニックス3 ゴールデンステート・ウォリアーズ4 サンアントニオ・スパーズ5 フィラデルフィア・セブンティーシクサーズ