お笑いコンビ、千鳥のノブ（46）が21日、都内で、「ブリヂストン ゴルフボール TOUR B X／XS 新商品発表会」にゲストとして登壇した。

現役プロゴルファー7選手とともに登壇し「スペシャルゲストでノブじゃない。タイガーウッズとかでしょ」と自らツッコみながら登場。普段からゴルフを楽しんでおり「早く（芸人の）大西ライオンを倒したい」と対抗心を燃やした。

「ちゃんとゴルフを始めて5年くらい」で、ベストスコア78だという。最近は腱鞘（けんしょう）炎で満足にプレイできていないことも明かした。

ブリヂストンの製品を愛用しており「ブリヂストンチルドレンです。年間契約を狙ってきました」と宣言した。ブリヂストンのボールの打感について「XSは『母の二の腕のような感覚』、Xは『父の太もも』」と独特な表現で笑わせた。

ゴルフで目指すものを聞かれると「飛距離よりも安定性かな…。普段も全部の現場70点で帰ってますので。120点は出さない」と軽快なトークを飛ばした。 宮里藍とラウンドを回ったことも明かして「緊張して110たたいた」と笑い、「ゴルフを通じてすてきな人と会えて、世界が2、3倍に広がっているのでこのまま続けたい」と意気込んだ。