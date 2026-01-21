◆テニス ▽全豪オープンテニス第４日（２１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２１日＝吉松忠弘】２２歳９か月での史上最年少生涯４大大会全制覇に挑む世界王者のカルロス・アルカラス（スペイン）が順当に３回戦に進出だ。世界ランキング１０２位のヤニック・ハンフマン（ドイツ）に７−６、６−３、６−２で勝ち、３回戦では世界ランキング１７４位のマイケル・ゼン（米国）−同３７位のコランタン・ムテ（フランス）の勝者と対戦する。

世界王者が、滑り出しで少し苦戦した。１−３と相手にリードを許し、後手に回った。「最初はうまく球をとらえる感触がなかった」。相手の攻撃的なプレーに押され、追いついたもののタイブレイクまでもつれた。しかし、その接戦を「難しかったけど切り抜けられて助かった」。第２セットからは、王者の貫禄で押し切った。

全豪以外の４大大会は、各々、２回ずつ優勝している。しかし、全豪だけは、過去２度のベスト８進出が最高で、４強入りさえしていない。「コートは合っているし、好きだ。ただ、天候に対応するのが難しい」と、４０度を超える酷暑があったかと思えば、２０度を切る冷える日もある気候に適応する大変さを口にした。

生涯４大大会全制覇を達成した選手は過去８人。最年少は、１９３８年全仏で達成したドン・バッジ（米国）の２２歳１１か月だ。１９６８年オープン化（プロ解禁）以降では、ラファエル・ナダル（スペイン）の２４歳１か月が最年少だ。「今年は、この全豪が最大の目標」と、年始早々から、集中だ。