¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/21¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡ÖÆ¦Æý¥¥Ã¥º¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡¢Âè5»Ò¤Î¼¡½÷¤ò´é½Ð¤·
Æ¦Æý¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ù±º¤ÈÄÔ¤Ï¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè5»Ò¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢7¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ù±º¤Ï¡Ö¤Þ¤¢Æø¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¿ù±º¤Ï¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤â¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¡×¤Èð÷¤¤¤Æ¡Ö¾å¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤â¤¦Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ÖÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£²¼¤Î»Ò¤ò¡£½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤Í¡£¼ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç²£¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÇ¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿©»öºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ÄÔ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢°ì±þ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê5¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¸å¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£·ë¹½¡¢µë¿©ÍÍÍÍ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤ÏÎÌ¤âÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÎÌ¤¬ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿ù±º¤Ï¡ÖÆù¤Èµû¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤ä¤·¤Ê¡×¤Èð÷¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ÎÁÍý¤¹¤ëºÝ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î»þ¤ÏºÊ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡£¼ê¤Î¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤ÎÁÍý¤¬°ìÈÖ´î¤Ð¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤«¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ËÎÌ¤òºî¤ì¤ë¤«¡£¤¢¤È¤Ï»Ò¶¡¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡×¤ÈÄÔ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÔ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¬¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ë»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢²È¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡áºàÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¤È¸Â¤é¤ì¤¿ºàÎÁ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿ù±º¤ÎÏÓÁ°¤òÀä»¿¡£¿ù±º¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏÍÎ¿©¤È¤«Ãæ²Ú¤È¤«¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÄÔ¤Ï¡ËÏÂ¿©¤¬¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡£Ì£ÉÕ¤±¤È¤«¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢Ì£ÉÕ¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊä´°¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Î¿ù±º¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô³è¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é²¼¤Î»Ò¤¬¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¥µ¡¼¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤â¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡£¤À¤ó¤À¤ó¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼õ¸³À¸¤ÎÊ¬¤Î¤´ÈÓ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¡£ÎÁÍý¤ÎÎÌ¤â¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È7¿Í²ÈÂ²¤Î¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Æ»Ò¤Ç¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿ÄÔ¤Ï¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°û¤ó¤Ç¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¡¢¿ù±º¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¿Æ»Ò¤Ç¼¡¤Ï¤É¤ÎÌ£¤Ë¤¹¤ë¡©¤È¤«¡£º£Æü¤Ï²¿¤Ç³ä¤ë¡©¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¦Æý³ä¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤Þ¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤Æ¡¢ÂÎºî¤ê¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤ËÆ¦Æý¤Ç³ä¤í¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£´õ¶õ¤Ê¤ó¤«¤â¤Í¡©¡×¤È¸À¤¤¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö´õ¶õ¤â¥³¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤È¤«¤Ë°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£°ì½ï¤Ë»ä¤â°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿ù±º¤Ï¡Ö5¿ÍÌÜ¤Î°é»ù¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬É×ÉØ¶¦ÄÌ¤Î¡£ÌëÃæ¤â¥ß¥ë¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë2¿Í¤Çµ¯¤¤Æ¡£ºòÆü¤â¤Í¡£¥ß¥ë¥¯¤òºî¤Ã¤Æ°û¤Þ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¶¦Æ±ºî¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¡¢¤¢¤ë¤ä¤ó¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤Í¡£ÂçÊÑ¤µ¤â¶¦Í¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤µ¤â¶¦Í¤·¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£¿ù±º¤Ï¡Ö¿É¤µÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¤Ê¡£¤½¤ì¤òÉ×ÉØ¤Ç°ì½ï¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×ÉØ¤Î»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈÌë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìë¤´ÈÓ¤â°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
