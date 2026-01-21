ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë¼ÒÄ¹¡¦¾®ºä¾´ÍÎ¡Ø¤¿¤æ¤ß¤Ê¤°ÂÁ´¤ÎÄÉµá¡¢¤½¤·¤ÆÈóÅ´Æ»¤ò10Ç¯¤ÇÇÜ¤Ë¡£³¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù
¡Ö¼çÎÏ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¤Ï°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤ËÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÈóÅ´Æ»»ö¶È¤Ïº£¸å10Ç¯´Ö¤Ç¼ý±×¤ÈÍø±×¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¨¡¡£2024Ç¯¤ËÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Î³ô¼ç¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ä´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¢¼Ò°÷»ý³ô²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò°÷¤Î»Îµ¤¸þ¾å¤Ê¤É¼ÒÆâ¤ËÎÉ¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ä¶È¼ý±×¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤ëÅ´Æ»»ö¶È¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ÎÎ¹µÒ±¿Í¢¼ýÆþ¤¬ÂÐÁ°Ç¯Èæ3.6¡óÁý¤È·øÄ´¡£Äê´ü¼ýÆþ¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î9³ä¤ÇÍî¤ÁÃå¤¡¢Äê´ü³°¤¬¿¤Ó¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¾èµÒ¤ÎÌó3¡ó¤À¡£¡ÖÅìµþ¶èÉô¤Î¿Í¸ý¤Ï45Ç¯¤Þ¤Ç¸º¤é¤Ê¤¤Í½Â¬¤À¤¬¡¢ÈñÍÑ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢ÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ä¿»¿åÂÐºö¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£25Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï²þÎÉ¹©»öÃæ¤Î1±Ø¤ò½ü¤¡¢¥Ûー¥à¥É¥¢¤òÁ´±Ø¤ËÀ°È÷¡£27Ç¯ÅÙ¤«¤é´Ý¥ÎÆâÀþ¤Î°ìÉô¤Ç¾èÌ³°÷¤¬±¿Å¾»Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤»¤º¤È¤â±¿¹Ô²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°±¿Å¾Îó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ëÅù¡¢Å´Æ»¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï¿·Àþ·úÀß¡£ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥é¥¤¥ó¤È¤ÎÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÍ³ÚÄ®Àþ¤Î±ä¿¤ÈÅÔÆâ¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ£°ì¡¢Æ±¼Ò¤Î±Ø¤¬¤Ê¤¤ÉÊÀî¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆîËÌÀþ¤Î±ä¿¤À¡£µ»½ÑÉô°÷¤È¤·¤ÆÆîËÌÀþ¤Î·úÀß¤äÈ¾Â¢ÌçÀþ¤Î±ä¿¹©»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤äÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¤¤¤«¤ËÀ¿¿´À¿°Õ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£30Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«ÄÌ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·úÀßÈñ4000²¯±ß¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¡£
¡¡ÈóÅ´Æ»»ö¶È¤ÎÃì¤ÏÉÔÆ°»º¡£¿·½É±ØÀ¾¸ýÃÏ¶è¤ä¸½ËÜ¼Ò¶á¤¯¤ÎÅì¾åÌî4ÃúÌÜ¡¢ÆîÀÄ»³5ÃúÌÜ¡¢¶äºÂ2ÃúÌÜÅù¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤¬Â³¤¯¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³«È¯¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¿Í¤ÏÃÏ²¼Å´¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢Æø¤ï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡27Ç¯¤ËÅìÍÎ½é¤ÎÃÏ²¼Å´¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¼Ö¤Î½ÂÂÚ¤òÈò¤±¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡£º£¸å¤Ï¡Ö³¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤ËÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¡¢¥Üー¥«¥ë¤È¥µ¥¤¥É¥®¥¿ー¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
profile
1962Ç¯µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£86Ç¯ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ê¸½ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ËÆþÃÄ¡£ÆîËÌÀþ¡¢È¾Â¢ÌçÀþ¡¢ÉûÅÔ¿´Àþ¤Î¿·Àþ·úÀß¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2013Ç¯Åê»ñ·×²èÉôÄ¹·ó½ÂÃ«±Ø´ðÈ×À°È÷Ã´ÅöÉôÄ¹¡¢16Ç¯´ë¶È²ÁÃÍÁÏÂ¤ÉôÄ¹·ó¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÏ¢·ÈÃ´ÅöÉôÄ¹¡¢17Ç¯·Ð±Ä´ÉÍýÉôÄ¹·ó³ô¼°¾å¾ì½àÈ÷¼¼Ä¹¡¢Æ±Ç¯¼èÄùÌò¡¢21Ç¯¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¢23Ç¯ÂåÉ½¼èÄùÌòÀìÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢25Ç¯6·î¤«¤é¸½¿¦¡£
1962Ç¯µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£86Ç¯ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ê¸½ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ËÆþÃÄ¡£ÆîËÌÀþ¡¢È¾Â¢ÌçÀþ¡¢ÉûÅÔ¿´Àþ¤Î¿·Àþ·úÀß¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2013Ç¯Åê»ñ·×²èÉôÄ¹·ó½ÂÃ«±Ø´ðÈ×À°È÷Ã´ÅöÉôÄ¹¡¢16Ç¯´ë¶È²ÁÃÍÁÏÂ¤ÉôÄ¹·ó¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÏ¢·ÈÃ´ÅöÉôÄ¹¡¢17Ç¯·Ð±Ä´ÉÍýÉôÄ¹·ó³ô¼°¾å¾ì½àÈ÷¼¼Ä¹¡¢Æ±Ç¯¼èÄùÌò¡¢21Ç¯¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¢23Ç¯ÂåÉ½¼èÄùÌòÀìÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢25Ç¯6·î¤«¤é¸½¿¦¡£
