これからの予定【発言・イベント】
16:15 訪日外客数（12月）
16:30 ラガルドECB総裁、ダボス会議「デジャヴ:2020年代は1920年代か？」出席
18:00 パネッタ伊中銀総裁、講演
18:15 ビルロワドガロー仏中銀総裁、ダボス会議出席
22:30 トランプ米大統領、ダボス会議で演説
22日
1:45 ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席
3:00 米20年債入札（130億ドル）
3:30 ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席
トランプ米大統領、ダボス会議でグリーンランドについて関係国と協議
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、～23日）
※予定は変更されることがあります。
