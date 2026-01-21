テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド一服も、再び動意付くか注目 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド一服も、再び動意付くか注目

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド一服も、再び動意付くか注目



0.6770 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6742 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6737 現値

0.6706 一目均衡表・転換線

0.6703 10日移動平均

0.6703 21日移動平均

0.6680 一目均衡表・基準線

0.6663 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6636 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6598 一目均衡表・雲（上限）

0.6594 100日移動平均

0.6554 一目均衡表・雲（下限）

0.6539 200日移動平均



豪ドル/ドルは、昨年１１月後半以降、上昇トレンドを形成している。しかし、１/７高値０．６７６７を付けたあとは、上値を抑えられる展開となっている。１/７以降の下押しは０．６６６４レベルまでにとどまっており、高値圏での揉み合いが続いた。足元では再び０．６７台前半へと水準を上げてきており、ＲＳＩ（１４日）も６１．８と買いバイアスが優勢となっている。１０＋２１日線はいずれも０．６７０３レベルとなっており、この水準が下値サポートとして注目される。再び上方向に動意付くのか、注目される局面になっている。

